При этом мы продаем духи не только в розницу, но и оптом, в том числе небольшими партиями. Это актуально и для владельцев магазинов и торговых точек, что хотят расширить ассортимент, и для простых заказчиков, желающих порадовать близких и друзей на праздники или стать владельцами нескольких ароматов сразу. Купленный товар доставим в любую точку по Москве и всей России: до пункта выдачи или до дверей квартиры - куда удобнее.

Парфюмерия (Духи) оптом купить со склада в Москве

Учитываем индивидуальные потребности

Наша компания работает с каждым клиентом индивидуально. Предлагаем детально проработанную бонусную систему, согласно которой можно получать приятные скидки. Более того, в случае форс-мажора, мы гарантируем беспрепятственный обмен/возврат товара, осуществляемый в сжатые сроки. Парфюмерия оптом перед отправкой заказа тщательно проверяется на наличие брака.

Качество, за которое ручаемся

Работаем на результат! Если вы считаете, что товары реализуются по слишком низким ценам, что рождает подозрения в качестве продукции, мы легко развеем ваши сомнения. У нас возможен как крупный, так и мелкий опт. Последний позволяет проверить ароматы, и убедиться – перед вами близкий к оригиналу, очень стойкий продукт, который будет радовать владельца длительное время.

Завидный ассортимент

Мы регулярно трудимся над пополнением каталога. Наши специалисты мониторят профильный рынок, и при появлении новинки она достаточно быстро появляется в нашем магазине. Поэтому у нас вы найдете абсолютно любой парфюм, от проверенной временем классики, до самых трендовых ароматов для мужчин и женщин.

Оперативная доставка

В арсенале компании собственные склады, расположенные в Москве и области. Благодаря этому, мы имеем возможность оперативно принимать и отгружать заказы. Вам не придется долго ожидать посылку – как правило, специалисты приступают к формированию отправления в день заказа.

Возврат/обмен

Если по каким-то причинам товар прибыл к вам поврежденным, мы обменяем брак или вернем деньги. Процедура осуществляется в сжатые сроки. Мы заинтересованы в долговременном сотрудничестве и партнерских отношениях с нашими клиентами, поэтому предлагаем действительно выгодную бонусную программу и скидки как розничным покупателям, так и оптовым заказчикам.